Разгребая ошибки КСУ: в Раду внесут новый законопроект

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В Верховную раду Украины на этой пленарной неделе внесут новый законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. ВР решила восстановить статью 366 прим. 1 Уголовного кодекса, которую ранее отменил КСУ.

Об этом рассказал представитель президента Украины в Конституционном суде, нардеп Федор Вениславский в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«На этой неделе эта статья УК будет внесена в парламент», — отметил народный избранник.

«У этого человека уже нет никаких моральных, этических факторов, которые бы заставили его уйти в отставку», — прокомментировал деятельность главы КСУ Александра Тупицкого..

Также нардеп отметил, что и все представители КСУ вполне могут быть уволены с должности или уйти в отставку.

«Этот состав КСУ… является сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов доброчестность голосовавших судей. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов не дойдет. Но если дойдет — будем голосовать за отставку всего суда», — подчеркнул политик.

Ранее стало известно, что Высший антикоррупционный суд закрыл дело против бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

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