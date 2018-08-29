16:14 29.08.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Динамо оказалось в первой корзине посева Лиги Европы

После вылета из квалификации Лиги чемпионов от "Аякса", "Динамо" будет выступать в групповом турнире Лиги Европы.

Динамо оказалось в первой корзине посева Лиги Европы

Во время жеребьевки киевляне будут посеяны в первой самой сильной корзине. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Рейтинг киевлян в таблице коэффициентов УЕФА - 62.000, выше имеют только шесть потенциальных участников группового раунда ЛЕ - "Севилья", "Арсенал", "Челси", "Байер", "Зенит" и "Базель".

Что касается других украинских клубов в ЛЕ, то "Ворскла" с рейтингом 8.226 практически наверняка будет посеяна в 4-й корзине.

В то же время "Заря", у которой рейтинг 9.000, в случае прохода "Лейпцига" теоретически может претендовать на третью корзину, если хотя бы две команды с рейтингом ниже луганчан пройдут в квалификации соперников, которые посеяны выше.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" не смогло пройти амстердамский "Аякс" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Во вторник, 28 августа, на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялась встреча двух команд, которая завершилась со счетом 0:0. После поражения неделю назад в Амстердаме со счетом 1:3 украинская команда не смогла на своем поле забить в ворота соперника ни одного мяча.  


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