Динамо оказалось в первой корзине посева Лиги Европы

Во время жеребьевки киевляне будут посеяны в первой самой сильной корзине. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Рейтинг киевлян в таблице коэффициентов УЕФА - 62.000, выше имеют только шесть потенциальных участников группового раунда ЛЕ - "Севилья", "Арсенал", "Челси", "Байер", "Зенит" и "Базель".

Что касается других украинских клубов в ЛЕ, то "Ворскла" с рейтингом 8.226 практически наверняка будет посеяна в 4-й корзине.

В то же время "Заря", у которой рейтинг 9.000, в случае прохода "Лейпцига" теоретически может претендовать на третью корзину, если хотя бы две команды с рейтингом ниже луганчан пройдут в квалификации соперников, которые посеяны выше.

Как сообщал "УРА-Информ", киевское "Динамо" не смогло пройти амстердамский "Аякс" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Во вторник, 28 августа, на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоялась встреча двух команд, которая завершилась со счетом 0:0. После поражения неделю назад в Амстердаме со счетом 1:3 украинская команда не смогла на своем поле забить в ворота соперника ни одного мяча.