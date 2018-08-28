Легенда сборной Франции отказался возглавить "Бордо"

Об этом сообщил президент "Бордо" Стефан Мартен.

Ранее главный тренер команды Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба за продажу футболиста Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку.

Летом Анри оставил работу аналитиком на английском телеканале Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.

Ранее сообщалось, что 41-летний Анри может возглавить сборную Египта. Также летом ходили слухи о возможном назначении француза в английскую "Астон Виллу".

Как сообщал "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кто войдет в полный список игроков национальной команды, которые будут готовиться к матчам в Лиге наций против сборных Словакии и Чехии.