13:53 28.08.2018 | Спорт | Новости
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Легенда сборной Франции отказался возглавить "Бордо"

Бывший нападающий сборной Франции, лондонского "Арсенала" и испанской "Барселоны" Тьерри Анри отказался возглавить французский футбольный клуб "Бордо". 

Легенда сборной Франции отказался возглавить

Об этом сообщил президент "Бордо" Стефан Мартен.

Ранее главный тренер команды Густаво Пойет был отстранен от работы с командой после острых высказываний в адрес руководства клуба за продажу футболиста Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без согласования с ним, пригрозив уйти в отставку.

Летом Анри оставил работу аналитиком на английском телеканале Sky Sports, чтобы сосредоточиться на тренерской карьере.

Ранее сообщалось, что 41-летний Анри может возглавить сборную Египта. Также летом ходили слухи о возможном назначении француза в английскую "Астон Виллу". 

Как сообщал "УРА-Информ", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, кто войдет в полный список игроков национальной команды, которые будут готовиться к матчам в Лиге наций против сборных Словакии и Чехии.


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