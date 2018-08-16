Украина сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

В четверг, 16-го августа, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в первой пятерке которого произошли значительные изменения.
Возглавила таблицу сборная Франции, ставшая чемпионом мира-2018.
Второе место занимает команда Бельгии, далее следуют бразильцы, хорваты и уругвайцы.
Отметим, что национальная команда Украины сохранила свои позиции и занимает 35-ое место.
1 (7). Франция - 1726 очков
2 (3). Бельгия - 1723
3 (2). Бразилия- 1657
4 (20). Хорватия - 1643
5 (14). Уругвай - 1627
6 (12). Англия - 1615
7 (4). Португалия - 1599
8 (6). Швейцария - 1597
9 (10). Испания - 1580
10 (12). Дания - 1580
35 (35). УКРАИНА - 1468
49 (70). Россия - 1410
78 (78). Беларусь - 1306
Как сообщал "УРА-Информ", в Международной федерации футбола обьявили 11 игроков, которые попали в символическую сборную чемпионата мира-2018. Согласно недавно полученным сведениям, больше всего мест получила команда-победитель турнира.