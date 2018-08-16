Украина сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Федерация футбола Сенегала направила в ФИФА письма с просьбой пересмотреть правило выхода в плей-офф чемпионата мира по показателю fair play - подсчету количества желтых карточек.

Сборная России по футболу во время отборочного турнира чемпионата мира 2018 года не будет проводить товарищеские матчи с командами из группы, в которую попадет сборная Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.