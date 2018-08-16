13:59 16.08.2018 | Спорт | Новости
100201487:roman_z

Украина сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

В четверг, 16-го августа, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд, в первой пятерке которого произошли значительные изменения.

Украина сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Возглавила таблицу сборная Франции, ставшая чемпионом мира-2018.

Второе место занимает команда Бельгии, далее следуют бразильцы, хорваты и уругвайцы.

Отметим, что национальная команда Украины сохранила свои позиции и занимает 35-ое место.

Рейтинг ФИФА:

1 (7). Франция - 1726 очков

2 (3). Бельгия - 1723

3 (2). Бразилия- 1657

4 (20). Хорватия - 1643

5 (14). Уругвай - 1627

6 (12). Англия - 1615

7 (4). Португалия - 1599

8 (6). Швейцария - 1597

9 (10). Испания - 1580

10 (12). Дания - 1580

35 (35). УКРАИНА - 1468

49 (70). Россия - 1410

78 (78). Беларусь - 1306

Как сообщал "УРА-Информ", в Международной федерации футбола обьявили 11 игроков, которые попали в символическую сборную чемпионата мира-2018. Согласно недавно полученным сведениям, больше всего мест получила команда-победитель турнира.


Поделиться
Читайте также:
 
Эксклюзив: "Ответственность за туристический коллапс полностью лежит на некоторых туроператорах", — А. Маслов Три украинские партии активно покупают рекламу на телевидении за государственные средства - КИУ Турция пожалуется в суд на американские пошлины Поп-звезда Мадонна отмечает 60-летие - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив