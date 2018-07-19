09:54 19.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина, Ястремская и еще три украинки сыграют на US Open

Накануне представители US Open объявили список теннисисток, которые в 2018 году стартуют в основной сетке турнира. Среди спортсменок есть и украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская.

Свитолина, Ястремская и еще три украинки сыграют на US Open

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

По сравнению с прошлым сезоном, число украинских теннисисток в основе турнира в Нью-Йорке выросло почти вдвое. В 2017 году на US Open играли только Свитолина, Козлова и Цуренко.

Ястремская впервые в карьере напрямую попадет в основу турнира «Большого шлема». 18-летней украинке удалось этого добиться благодаря впечатляющему прогрессу в рейтинге WTA за последние две недели.

Лучшим результатом украинских теннисисток на US Open является четвертьфинал Катерины Бондаренко в 2009 году.

Стоит добавить, что US Open-2018 стартует 27 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала первой спортсменкой, которой удалось подняться в сотню сильнейших женского тенниса. За последний месяц Ястремская сыграла в финале на турнире ITF в Илкли, выиграла соревнования в Риме и дошла до полуфинала в Будапеште.


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