Свитолина, Ястремская и еще три украинки сыграют на US Open

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

По сравнению с прошлым сезоном, число украинских теннисисток в основе турнира в Нью-Йорке выросло почти вдвое. В 2017 году на US Open играли только Свитолина, Козлова и Цуренко.

Ястремская впервые в карьере напрямую попадет в основу турнира «Большого шлема». 18-летней украинке удалось этого добиться благодаря впечатляющему прогрессу в рейтинге WTA за последние две недели.

Лучшим результатом украинских теннисисток на US Open является четвертьфинал Катерины Бондаренко в 2009 году.

Стоит добавить, что US Open-2018 стартует 27 августа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская стала первой спортсменкой, которой удалось подняться в сотню сильнейших женского тенниса. За последний месяц Ястремская сыграла в финале на турнире ITF в Илкли, выиграла соревнования в Риме и дошла до полуфинала в Будапеште.