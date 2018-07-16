14:58 16.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский боксер Шелестюк бросил вызов британскому экс-чемпиону мира

Перспективный украинский полусредневес Тарас Шелестюк бросил вызов экс-чемпиону WBA в этой же весовой категории аргентинцу Лукасу Матиссе после его поединка с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Украинский боксер Шелестюк бросил вызов британскому экс-чемпиону мира

Об этом украинский боксер сообщил в микроблоге в Twitter.

Так, в своем посте украинец написал, что в сентябре 2017 года Лукас Матиссе отказался драться с ним в андеркарде вечера бокса Канело-Головкин. При этом, Шелестюк заявил, что всегда хотел побоксировать с ним, как на любительском уровне, так и на профессиональном уровне.

"Думаю, что это будет большой бой между двумя олимпийцами. Я готов", - написал Шелестюк на своей странице в Twitter.

Стоит добавить, что 32-летний Шелестюк, который является бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне, дебютировал на профессиональном ринге в 2013-м году и с тех пор ни разу не проиграл. В последний раз Тарас боксировал в июле, когда нокаутировал мексиканца Хесуса Родригеса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBC Тони Белью считает фаворитом поединка боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым представителя из Украины.


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