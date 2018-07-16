Стало известно, кто получил "Золотой мяч" чемпионата мира

Согласно недавно полученным сведениям, серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый – нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.

В свою очередь нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим молодым игроком турнира.

Стоит добавить, что форвард сборной Англии Гарри Кейн получил "Золотую бутсу", как лучший бомбардир турнира. В активе 24-летнего футболиста 6 забитых мячей (3 – с пенальти).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Франции обыграла национальную команду Хорватии в финале чемпионата мира 2018 года. Французы вышли вперед на 18 минуте после того, как хорватский форвард Марио Манджукич забил мяч в собственные ворота. За десять минут "шашечные" отыгрались благодаря полузащитнику Ивану Перишичу. До перерыва нападающий Антуан Гризманн снова вывел вперед в счете сборную Франции, реализовав пенальти на 38 минуте.