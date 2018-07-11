14:54 11.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Бейл останется в "Реале" после ухода Роналду

Полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Гарет Бейл не планирует покидать клуб из-за ухода нападающего Криштиану Роналду и главного тренера команды Зинедина Зидана.

Бейл останется в

Об этом пишет AS.com.

По словам Бейла, он искренне верит в свою футбольную карьеру в этом клубе, поэтому так оптимистично настроен на свое будущее.  Кроме того, у него были непростые отношения с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом, который уже покинул своей пост.

Стоит добавить, что со следующего сезона тренировать "королевский клуб" будет Хулен Лопетеги.

Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. Срок его контракта с клубом истекает в 2022 году. В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 39 матчей за мадридцев и забил 21 мяч при семи голевых передачах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвард сборной Бразилии Неймар считает, что "Пари Сен-Жермен" не стоило отдавать 222 млн евро за трансфер футболиста. По его словам, огромная сумма отступных и бонусов создает очень большое давление на игрока, ведь никто ранее в истории не покупался за такую рекордную сумму.

 


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