21:24 10.07.2018 | Спорт | Новости
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Криштиану Роналду стал главный форвардом "старой синьоры"

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешел в итальянский "Ювентус". Об этом передает официальный сайт мадридского ФК.

Криштиану Роналду стал главный форвардом

трансфер 33-летнего португальского футболиста 105 млн евро. Стоит напомнить, что менеджеры игрока называли сумму в 200 млн евро в качестве одноразовой оплата при сумме отступных в 1 млрд евро.

"Реал" всегда будет твоим домом", - это короткое уведомление было последним посланием для португальца. Криштиану может получить легендарный номер "11", как некогда под ним играл легендарный футбольный исполнитель "юных" Павел Недвед. Если уж, кто и достоин носить такой номер, то это точно Роналду.

Ранее трансфеный рекорд составлял цену в 222 млн евро, которые заплатили французские "ПСЖ" за покупку Неймара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство мадридского мадридского "Реала" объявило о стоимости лучшего бомбардира Испании Криштиану Роналду.


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