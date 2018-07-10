Криштиану Роналду стал главный форвардом "старой синьоры"

трансфер 33-летнего португальского футболиста 105 млн евро. Стоит напомнить, что менеджеры игрока называли сумму в 200 млн евро в качестве одноразовой оплата при сумме отступных в 1 млрд евро.

"Реал" всегда будет твоим домом", - это короткое уведомление было последним посланием для португальца. Криштиану может получить легендарный номер "11", как некогда под ним играл легендарный футбольный исполнитель "юных" Павел Недвед. Если уж, кто и достоин носить такой номер, то это точно Роналду.

Ранее трансфеный рекорд составлял цену в 222 млн евро, которые заплатили французские "ПСЖ" за покупку Неймара.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство мадридского мадридского "Реала" объявило о стоимости лучшего бомбардира Испании Криштиану Роналду.