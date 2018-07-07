19:10 07.07.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина находится в одном шаге от финала на Уимблдоне

Первая ракетная Украины Элина Свитолина в дуэте с французом Николя Маю сумели в парном противостоянии одолеть соперников и выйти в следующий этап соревновний. Об этом передает официальный сайт турнира.

Свитолина находится в одном шаге от финала на Уимблдоне

Смешанной франко-украинской команде противостояли Ракель Атава из США и Сантьяго Гонсалеса из Мексики. Победа команды Свитолиной закончилась со счетом  7: 6 (4), 7: 6 (3).

Теперь наша украинско-французская пара встретится с шестой сеяными - Эдуаром Роже-Вассленом и Андреа Сестино-Главачкова. Для Элины это уже не первый парный турнир в ее карьера. В Мельбурне 2013 года Свитолина и Гуччионе дошли до полуфинала. В 2014 году украинка в дуэте с Флорином Мерджа из Румынии пробились в третий раунд на Уимблдоне, но там уступила европейцам.

Напомним, что Элина Свитолина выбыла из борьбы в одиночном разряде еще в первом раунде, однако остается в борьбе в микс-спарринге.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела преодолеть второй круг Уимблдона. В двух сетах она уступила Барборе Стрицовой. 


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