Сборная Франции стала первым полуфиналистом Чемпионата мира-2018

В первом тайме команды очень долго "прощупывали" слабые места в обороне друг друга, однако на 40 минуте благодаря Рафаэлю Варану, который забил гол после навеса Антуана Гризманна со штрафного, заработанного за грубое нарушение в подкате от уругвайца.

Во втором тайме французы уже дожимали соперника на кураже, на 61 минуте все тот же Гризманн увеличил преимущество сборной Франции на табло, забив после результативной передачи от Корентина Толиссо. К сожалению для болельщиков этой сборной "козырь" команды Кавани не оправдал возложенные на него надежды.

Теперь Франция ожидает победителя пары матча Бразилия – Бельгия. В этом спарринге букмекеры отдают предпочтение бразильцам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вторая ракетка мира Роджер Федерер прокомментировал поражение сборной Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Подопечные Владимира Петковича уступили сборной Швеции – 0:1.