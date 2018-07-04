19:10 04.07.2018 | Спорт | Новости
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Стаховский после поражения покидает Уимблдон

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл представителю США Сэму Куэрри во втором раунде турнира серии Большого шлема Уимблдон.

Стаховский после поражения покидает Уимблдон

Стаховский не сумел выиграть ни одного сета, хотя в первой партии сумел навязать борьбу американцу. Поединок закончился со счетом 6:7, 3:6, 3:6.

Отметим, что ранее первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла представительнице Германии Татьяне Марии и покинула Уимблдон.

Также соревнования оказались не по силам украинце Екатерине Бондаренко, которая уступила чешке Луции Шафаржовой - 4:6, 4:6.

Однако есть и хорошая новость: украинская теннисистка Леся Цуренко победила венгерку Тимеа Бабош и пробилась во второй раунд.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Сергей Стаховский смог одолеть лучшего португальского теннисиста Жуана Соузу.


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