Стаховский после поражения покидает Уимблдон

Стаховский не сумел выиграть ни одного сета, хотя в первой партии сумел навязать борьбу американцу. Поединок закончился со счетом 6:7, 3:6, 3:6.

Отметим, что ранее первая ракетка Украины и пятая ракетка мира Элина Свитолина проиграла представительнице Германии Татьяне Марии и покинула Уимблдон.

Также соревнования оказались не по силам украинце Екатерине Бондаренко, которая уступила чешке Луции Шафаржовой - 4:6, 4:6.

Однако есть и хорошая новость: украинская теннисистка Леся Цуренко победила венгерку Тимеа Бабош и пробилась во второй раунд.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Сергей Стаховский смог одолеть лучшего португальского теннисиста Жуана Соузу.