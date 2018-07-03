23:30 03.07.2018 | Спорт | Новости
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Сборная Швеции стала на шаг ближе к заветному "золоту" Чемпионата мира-2018

Сборная Швеции не без труда обыграла своих визави из Швейцарии. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

Сборная Швеции стала на шаг ближе к заветному

Матч обслуживала команда словенских арбитров во главе с Дамиром Скоминой, который провел предпоследний поединок 1/8 финала чемпионата.

Швейцария в первоначальное время никак не смогла реализовать свои "домашние" заготовки. Невзирая на наилучшую долю обладания и контроля мячом, успешно контратаковать так и не представилось возможности.

Единственный гол был забит в середине второй половины футбольного спарринга. Эмиль Форсберг обыграл на подступах к штрафной Ола Тойвонен, и нанес удар без опеки. Мячик рикошетом залетел в сетку ворот Зоммера.

Теперь команда победителей ожидает триумфатора матча Колумбия - Англия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", букмекеры считают Бразилию и Францию претендентами на "золото" ЧМ-2018. Две ведущие мировые букмекерские конторы практически единодушны в обновленных котировках относительно двух главных фаворитов мирового форума. 


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