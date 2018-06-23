11:58 23.06.2018 | Спорт | Новости
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Стали известны лидеры отборочных групп Чемпионата мира по футболу 2018 - ФОТО

На официальном сайте Чемпионата мира-2018 опубликовали результаты группового тура Чемпионата мира по футболу 2018. 

Стали известны лидеры отборочных групп Чемпионата мира по футболу 2018 - ФОТО

Так, после вчерашних игр из соревнований выбила сборная Коста-Рики, которая уступила бразильцам со счетом - 2:0. Поражение потерпела и сборная Исландии, которая ранее претендовала на второе место в группе после ее лидеров из хорватской сборной.

Также потерпела поражение и Сербия. Со счетом 2:1 она уступила швейцарцам. Это первая победа швейцарской сборной на ЧМ, после которой команда находится на 2-й строчке турнирной таблицы группы. 

Сегодня, 23 июня, состоятся три заключительных групповых спарринга. В 15:00 на стадионе "Спартак" пройдет поединок между сборными Бельгии и Туниса (Группа G), в 18:00 на "Ростов Арене" - между сборными Кореи и Мексики (группа F).

Последними в Сочи на арене "Фишт" стартуют сборные Германии и Швеции (группа F).

Как сообщалось в "УРА-Информ", в матче второго тура группового этапа чемпионата мира–2018 сборная Нигерии обыграла команду Исландии со счётом 2:0. Теперь в группе D сборная Нигерии сыграет с Аргентиной, а Исландия встретится с Хорватией. 


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