Месси похвалил голкипера сборной Исландии

Сообщается, что в поединке со сборной Исландии (1:1) аргентинец 11 раз ударил по воротам и ни разу не забил. Последний раз такое количество промахом было зафиксировано в отдельно взятом поединке начиная с чемпионата мира 1966-го года.

Также на портале подсчитали, что Лео не забил уже 4 с последних 7 пенальти за сборную Аргентины и Исландии. В итоге "голевое" первенство в аргентинской сборной может перейти к его коллеге Серхио Агуэро, который стал единственным исполнителем гола в матче против Исландии. Правда гол лишь на 4 минуты сумел предоставить преимущество своей сборной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборные Аргентины и Исландии не смогли определиться с победителем в матче первого тура группы "Д". Под конец поединка ведущий форвард команды Лео Месси заявил, что Аргентина "реально заслуживала больше, чем просто ничья".