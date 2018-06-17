11:58 17.06.2018 | Спорт | Новости
100196897:roman

Месси похвалил голкипера сборной Исландии

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил мировой рекорд по количеству нереализованных мячей в рамках Чемпионата мира-2018. Об этом передает Opta.

Месси похвалил голкипера сборной Исландии

Сообщается, что в поединке со сборной Исландии (1:1) аргентинец 11 раз ударил по воротам и ни разу не забил. Последний раз такое количество промахом было зафиксировано в отдельно взятом поединке начиная с чемпионата мира 1966-го года.

Также на портале подсчитали, что Лео не забил уже 4 с последних 7 пенальти за сборную Аргентины и Исландии. В итоге "голевое" первенство в аргентинской сборной может перейти к его коллеге Серхио Агуэро, который стал единственным исполнителем гола в матче против Исландии. Правда гол лишь на 4 минуты сумел предоставить преимущество своей сборной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сборные Аргентины и Исландии не смогли определиться с победителем в матче первого тура группы "Д". Под конец поединка ведущий форвард команды Лео Месси заявил, что Аргентина "реально заслуживала больше, чем просто ничья". 


Поделиться
Читайте также:
 
Гуттериш призвал афганские власти сделать все возможное, чтобы добиться мира в стране Меркель обеспокоена постоянно увеличивающимся количеством беженцев в ЕС Ципрасу удалось сохранить премьерское кресло Столичный "КиевПрайд": количество задержанных достигло 60 человек
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив