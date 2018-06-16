Зачем платить больше, если можно меньше: Неймар раскритиковал руководство ПСЖ за чрезмерные траты

По его словам, огромная сумма отступных и бонусов создает очень большое давление на игрока, ведь никто ранее в истории не покупался за такую рекордную сумму. ПСЖ возложило на Неймара очень большие ожидания, но 222 млн евро, как показал результат Лиги чемпионов, не оправдали себя. В итоге, футболист изо дня в день пытается улучшить свою игру и доситчь вершин в матерстве исполнения на поле, что часто приводит к конфликту интересов с другими игроками.

"Я не горжусь трансферной сумме, и не горжусь и тем, что я самый дорогой игрок в истории", - добавил Неймар.

На данный момент, согласно исследованию CIES Football Observatory, самым дорогим игроком оказался нападающий английского "Тотенхема" Кейн. Его стоимость оценили в 201,2 млн евро. В десятку самых дорогостоящих футболистов также попал партнер Кейна по клубу Деле Алле - 6 место (171), Лионель Месси, Бейл и Карим Бензема.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно руководство мадридского мадридского " Реала" объявило о стоимости лучшего бомбардира Испании Криштиану Роналду. Криштиано может перейти в другой клуб при условии расчёта по формуле: 200 млн евро моментальная оплата при сумме отступных в 1 млрд евро.