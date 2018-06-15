22:17 15.06.2018 | Спорт | Новости
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Уругвай сумел переиграть сборную Египта

Матч между сборными Уругвая и Египта закончился победой представителей из Южной Америки. Об этом передает официальный сайт турнира.

Уругвай сумел переиграть сборную Египта

В первом тайме игра проходила в темпе "тики-таки", обе команды пытались продемонстрировать домашние заготовки, обе контролировали мяч и делали длинные передачи, однако до голевых моментов у обоих коллективов дело не доходило. Уругвайцы в первом тайме нанесли шесть ударов по воротам, египтяне - два.

Во второй половине спарринга буквально на последних минутах матча удар Кавани со штрафного на 88 минуте обернулся попаданием в штангу. А после подача со штрафного Санчеса привела к результативному удару головой Хименеса - 1:0. Стоит отметить, что египтяне лишились своего "козыря" на позиции вингера. Так, травму получил полузащитник Тарик Хамед, который не сумел продолжить игру и был заменен на Сэма Морси.

Как сообщалось в "УРА-Информ", когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом. 


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