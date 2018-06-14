"Шахтер" положил глаз на "динамовца" Мбокани

Сечас на Мбокани претендуют несколько клубов, в частности, коглолезского нападающего в следующем сезоне 2018-2019 хотят видеть такие клубы: турецкий "Трабзонспор", бельгийский "Брюгге", "Антверпен" и "Андерлехт". Стоит напомнить, что контракт иностранца с "Динамо" у Мбокани заканчивается 30 июня, так что футболист сможет перейти в новый клуб на правах свободного агента.

Издание дополнительно опубликовало игровую статистику Мбокани в амплуа нападающего, так что становится понятно почему зарубежные клубы настолько сильно заинтересованы в том, чтобы заполучить молодого спортсмена. Так, 32-летний бомбардир сыграл 31 матч в сезоне 2017-18 годов, забив 12 мячей + 2 результативных паса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно главный тренер киевской команды "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что трое футболистов уходят из команды в статусе свободных агентов. В статусе свободных агентов покидают Хачериди, Мбокани и Мораес.