Свитолина отказалась выступать на турнире WTA в Москве

В прошлом году был опубликован список нового турнира серии WTA International, среди участников была объявлена, и украинка Элина Свитолина.

Теперь же, согласно опубликованной заявке турнира, на грунтовых кортах в российской столице в одиночном разряде из украинок планирует выступить Катерина Козлова, которая попадает в основу, а в квалификацию может пройти Ангелина Калинина.

Стоит отметить, что соревнования WTA "Moscow River Cup" впервые пройдут на грунте в этом сезоне с 23 по 28 июля, через неделю после окончания Уимблдона. Турнир Moscow River Cup заменил в календаре WTA соревнования в Бостаде (Швеция).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала абсолютной рекордсменкой Украины по количеству титулов на турнирах WTA и ATP.

По предварительной информации, украинская теннисистка в финале Italian Open в двух сетах (6:0, 6:4) разобралась с первой ракеткой мира Симоной Халеп. В результате этот титул стал для 23-летней теннисистки третьим в сезоне (после Брисбена и Дубая) и 12-м в карьере.