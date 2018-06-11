Кличко первый украинец, которого включили в Международный зал боксерской славы – ВИДЕО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра Киева.

Торжественная церемония состоялась в США, с участием братьев Кличко. Мэр Киева не скрывал эмоций и очень рад, что его имя появилось с именами таких легенд, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон и других.

Выступая на церемонии, он также рассказал свою любимую историю о том, как подростком пообещал друзьям завоевать пояс тогдашнего чемпиона мира Майка Тайсона. И хотя никто не поверил в это и друзья смеялись с такого заявления, через 18 лет Кличко получил пояс.

Майк Тайсон, который тоже присутствовал на церемонии, слушал эту историю очень заинтересованно. Также Кличко поблагодарил брата, который всегда был рядом и приехал поддержать его в торжественный момент.

"Вместе мы вдвое сильнее. Вместе мы много сделали в мировом боксе", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории Владимир Кличко признался, в какой стране он чувствует себя лучше всего. Также спортсмен поведал о своей же любви к родине.