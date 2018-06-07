Феррейра официально стал игроком "Бенфики" - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

Как отмечается, сумма сделки аргентинского футболиста официально неизвестна. Тем не менее журналисты предположили, что за сезон Феррейра в Бенфике будет зарабатывать 2,2 млн евро в год.

"Я следил за "Бенфикой" из-за всех аргентинских футболистов, которые играли здесь. Быть в таком клубе - мечта. Это очень признанный клуб в Аргентине, много игроков играли здесь: Ди Мария, Аймар, Савиола... Португальская лига следит за многими аргентинцами. Когда меня позвала "Бенфика" - я не колебался, несмотря на то, что было хорошо в Украине", - цитирует Феррейру пресс-служба клуба.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в новом сезоне 2018/19 в футбольном чемпионате Украины может быть сыгран так называемый золотой матч, в котором сыграют первая и вторая команды первенства в случае равенства очков, а также по личным встречам.