УЕФА дисквалифицировал Гвардиолу на два матча

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что после первого тайма 47-летний испанский специалист вышел на поле и накричал на арбитра встречи Матео Лаоса, выразив несогласие с решениями арбитра не засчитать гола Лероя Зане. За это рефери удалил Гвардиолу со скамейки.

Известно, что дисквалификация тренера "Ман Сити" на один из двух матчей в еврокубках носит условный характер. Испытательный срок - один сезон.

Стоит добавить, что "Горожане" стали чемпионами Англии, следующий сезон еврокубков команда начнет с группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", представительств Союза европейских футбольных ассоциаци по ошибке объявило победителем Лиги чемпионов сезона 2017/18 английский "Ливерпуль". Стоит добавить, что финал "Реал" — "Ливерпуль" пройдет лишь 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.