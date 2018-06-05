09:44 05.06.2018 | Спорт | Новости
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УЕФА дисквалифицировал Гвардиолу на два матча

Союз европейских футбольных ассоциаций лишили всех профессиональных прав главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу на два матча по итогам ответной игры 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18 против "Ливерпуля".

УЕФА дисквалифицировал Гвардиолу на два матча

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что после первого тайма 47-летний испанский специалист вышел на поле и накричал на арбитра встречи Матео Лаоса, выразив несогласие с решениями арбитра не засчитать гола Лероя Зане. За это рефери удалил Гвардиолу со скамейки. 

Известно, что дисквалификация тренера "Ман Сити" на один из двух матчей в еврокубках носит условный характер. Испытательный срок - один сезон.

Стоит добавить, что "Горожане" стали чемпионами Англии, следующий сезон еврокубков команда начнет с группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", представительств  Союза европейских футбольных ассоциаци по ошибке объявило победителем Лиги чемпионов сезона 2017/18 английский "Ливерпуль". Стоит добавить, что финал "Реал" — "Ливерпуль" пройдет лишь 26 мая на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.


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