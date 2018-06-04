Коноплянка обошел Реброва в списке лучших бомбардиров сборной Украины

Об этом сообщает zbirna.com.

Отметим, что в поединке против "Албании" полузащитник забил свои 16 и 17 мячи в футболке национальной команды, обойдя по этому показателю Сергей Реброва (15). Лучшим же бомбардиром в истории сборной остается нынешний главный тренер Андрей Шевченко (48), вторым идет представитель "Боруссии" Андрей Ярмоленко (35).

При этом, в составе первой команды страны Коноплянка дебютировал 20 мая 2010 года, проведя за нее 70 поединков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поведал о том, что очень соскучился по украинским болельщикам, тренеру и отношение в целом.