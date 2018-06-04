Коноплянка обошел Реброва в списке лучших бомбардиров сборной Украины

В воскресенье, 3 июня, состоялся товарищеский матч между сборными Албании и Украины, который завершился поражением для номинальных гостей — 1:4. В указанном поединке Евгений Коноплянка оформил дубль, после чего вышел на третье место в списке лучших бомбардиров "желто-синих".
Об этом сообщает zbirna.com.
Отметим, что в поединке против "Албании" полузащитник забил свои 16 и 17 мячи в футболке национальной команды, обойдя по этому показателю Сергей Реброва (15). Лучшим же бомбардиром в истории сборной остается нынешний главный тренер Андрей Шевченко (48), вторым идет представитель "Боруссии" Андрей Ярмоленко (35).
При этом, в составе первой команды страны Коноплянка дебютировал 20 мая 2010 года, проведя за нее 70 поединков.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поведал о том, что очень соскучился по украинским болельщикам, тренеру и отношение в целом.