17:38 03.06.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сербская сборная обыграла Черногорию на выезде

Национальная сборная Словении при участии украинского игрока киевского "Динамо" Беньямина Вербича переиграла сборную соседней Черногории. Об этом передает официальный сайт клуба.

Сербская сборная обыграла Черногорию на выезде

В первом тайме экс-футболист киевского "Динамо" Вербич вышел на поле со стартовых минут и провел на поле стадиона "Подгорица" все 62-ве минуты. Уже на 32-минуте матча стало понятно, что встреча закончится в пользу гостей, так как Безьяк практически без ассиста забил гол.

Во втором тайме уверенность в победе прибавил гол Миха Зайца, который после передачи от Домена Чрнигоя, успешно пробил мяч на 79-й минуте. Оставшиеся 10-ть минут прошли без происшествий на поле, сборная Сербии успешно закрепила преимущество в товарищеском матче.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский футболист, полузащитник клуба " Динамо" и национальной сборной Украины Александр Цыганков подписал с клубом новое соглашения на пять лет. Цыганков выступает за киевлян на регулярной основе с прошлого сезона. Всего он провел за "бело-синих" 61 матч, в которых отметился 20 голами и сделал 16 ассистов. 


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