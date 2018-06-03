Сербская сборная обыграла Черногорию на выезде

В первом тайме экс-футболист киевского "Динамо" Вербич вышел на поле со стартовых минут и провел на поле стадиона "Подгорица" все 62-ве минуты. Уже на 32-минуте матча стало понятно, что встреча закончится в пользу гостей, так как Безьяк практически без ассиста забил гол.

Во втором тайме уверенность в победе прибавил гол Миха Зайца, который после передачи от Домена Чрнигоя, успешно пробил мяч на 79-й минуте. Оставшиеся 10-ть минут прошли без происшествий на поле, сборная Сербии успешно закрепила преимущество в товарищеском матче.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский футболист, полузащитник клуба " Динамо" и национальной сборной Украины Александр Цыганков подписал с клубом новое соглашения на пять лет. Цыганков выступает за киевлян на регулярной основе с прошлого сезона. Всего он провел за "бело-синих" 61 матч, в которых отметился 20 голами и сделал 16 ассистов.