Зидан объявил о своем уходе из "Реала" - ФОТО, ВИДЕО

Как заявил Зидан, чтобы команда в дальнейшем выигрывала, ей нужен другой подход и методики. Однако несмотря на это, испанский клуб навсегда останется в его сердце.

В свою очередь президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что решение Зидана стало неожиданностью для всего клуба

"Я благодарю Зинедина за все, что он сделал для команды за все эти годы, и не прощаюсь с ним, а лишь говорю "до свидания". Но если ему нужен перерыв, то что же... Мы должны уважать его желание", - заключил президент "Реала".

Кстати, под руководством Зидана мадридская команда стала первым клубом в истории, выигравшая три Лиги чемпионов подряд.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Реал Мадрид" сумел обыграть английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.В первом тайме игра, как и предполагалось по планам наставников команд, проходила в умеренном темпе. Испанцам удалось выйти вперед на один мяч, но на 47 минуте рикошетом от игрока "Ливерпуля" Лалана мяч попал в ногу Иско, который пробил по воротам.