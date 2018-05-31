Зидан объявил о своем уходе из "Реала" - ФОТО, ВИДЕО

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан покинул свой пост, таким образом открыв вакантное место для молодых наставников. Об этом 45-летний французский специалист объявил на пресс-конференции в Мадриде.
Как заявил Зидан, чтобы команда в дальнейшем выигрывала, ей нужен другой подход и методики. Однако несмотря на это, испанский клуб навсегда останется в его сердце.
В свою очередь президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что решение Зидана стало неожиданностью для всего клуба
"Я благодарю Зинедина за все, что он сделал для команды за все эти годы, и не прощаюсь с ним, а лишь говорю "до свидания". Но если ему нужен перерыв, то что же... Мы должны уважать его желание", - заключил президент "Реала".
Кстати, под руководством Зидана мадридская команда стала первым клубом в истории, выигравшая три Лиги чемпионов подряд.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Реал Мадрид" сумел обыграть английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.В первом тайме игра, как и предполагалось по планам наставников команд, проходила в умеренном темпе. Испанцам удалось выйти вперед на один мяч, но на 47 минуте рикошетом от игрока "Ливерпуля" Лалана мяч попал в ногу Иско, который пробил по воротам.