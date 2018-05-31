ФИФА одобрила стадион для матча Украина - Албания

В Международной федерации футбола приняли решение, что стадион во французском Эвиане соответствует уровню матча Украина-Албания.
Об этом сообщается в сюжете одного из украинского телеканала.
Товарищеский матч Украина - Албания, который, как сообщалось ранее, был на грани срыва, состоится.
По предварительным сведениям, встреча запланирована на третье июня. При этом, 31 мая украинская сборная сыграет с Марокко в Женеве.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная федерация футбола обнародовала новый всемирный рейтинг национальных команд, в котором украинская сборная сейчас занимает 30 место, набрав 777 баллов.