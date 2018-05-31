ФИФА одобрила стадион для матча Украина - Албания

Об этом сообщается в сюжете одного из украинского телеканала.

Товарищеский матч Украина - Албания, который, как сообщалось ранее, был на грани срыва, состоится.

По предварительным сведениям, встреча запланирована на третье июня. При этом, 31 мая украинская сборная сыграет с Марокко в Женеве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международная федерация футбола обнародовала новый всемирный рейтинг национальных команд, в котором украинская сборная сейчас занимает 30 место, набрав 777 баллов.