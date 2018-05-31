Арбитр ЧМ-2018 отстранен от турнира за договорной матч

Об этом сообщает Associated Press.

ФИФА назвала имена арбитров, которые будут работать на ЧМ-2018. Тем не менее пока неизвестно, заменит ли арбитров из Саудовской Аравии в списке другая бригада судей, либо их количество просто сократится.

Решение о дисквалификации арбитра было принято из-за того, что аль-Мирдаси 11 мая связался с одним из официальных лиц одного из клубов финала Кубка Короля и попросил денежные средства в обмен на то, что он поможет данному клубу выиграть матч. Представитель команды тут же связался с SAFF, после чего арбитр сам во всем признался и был арестован.Чудо-штора на дверьСкидка 50%Эта хитрость по удалению царапинДля гурманов кофе

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", телеканал "Интер" приобрел у национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) пакет трансляций Чемпионата мира 2018 года по футболу.