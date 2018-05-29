Украинка Костевич выиграла золото на этапе Кубка мира в Мюнхене

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что украинской спортсменке удалось набрать 240.1 баллов, опередив китаянку Ван Цянь (238.9) и кореянку Ким Минджун (219.5).

В этой же дисциплине пара Елена Костевич-Олег Омельчук также выиграла золотую медаль. В финальном противостоянии за золото Костевич и Омельчук соперничали с сербами Зораной Арунович и Дамиром Микечем. За пять выстрелов до конца сербы опережали украинцев на 2.4 очка.

Однако в концовке Костевич и Омельчук выдали отличную серию и в итоге набрали 481 очко, всего на 0.2 пункта опередив сербский дуэт.

Ранее сообщалось, что в Мюнхене Омельчук с мировым рекордом выиграл золото в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, а Костевич завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ужгороде на открытие велосипедного сезона собралось более полусотни горожан на Театральной площади. Спортсмены-любители на велосипедах преодолеют около 30 километров маршрутом мимо несколько сел Ужгородского района.