Украина победила на чемпионате Европы по скалолазанию

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Конкурс по скалолазанию проводили в итальянском городе Болонья. Соперничали за молодежный Кубок Европы в дисциплине скорость, Кубок мира в дисциплинах боулдеринг. Вместе с тем проходило соревнование по скорости в Тайани (Китай) и молодежный чемпионат Европы по скалолазанию, который провели в австрийском городе Имст.

В числе украинцев отличного показателя добился участник молодежной сборной Ярослав Ткач, который на сегодняшний день имеет в своем запасе две бронзовые награды, выигранные на соревнованиях за Кубок мира и на чемпионате Европы. Он соревновался в дисциплине скорость.

Украинская чемпионка Ника Потапова в свою очередь заслужено получила "золото" чемпионата Европы по скалолазанию в номинации трудность. Среди перечня спортсменов Потапова выступает самой титулованной скалолазкой страны и многократным лидером международных и отечественных соревнований.

Стоит отметить, что близкой к тройке лидеров была София Гладкая, которая заняла четвертое место Кубка Европы в скорости. Остальные участники команды не смогли побороть рубеж первой пятерки членов соревнований.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в китайском городе Чунцин состоялся третий этап мирового соревнования по скалолазанию - Кубка мира по скалолазанию, где украинский спортсмен завоевал бронзовую медаль.