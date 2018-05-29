19:53 29.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100195347:test

Украина победила на чемпионате Европы по скалолазанию

Украинские спортсмены показали достаточно высокие результаты на разнообразных международных конкурсах по скалолазанию, что привело к получению золотой награды.

Украина победила на чемпионате Европы по скалолазанию

Об этом сообщает Спортивный комитет Украины.

Конкурс по скалолазанию проводили в итальянском городе Болонья. Соперничали за молодежный Кубок Европы в дисциплине скорость, Кубок мира в дисциплинах боулдеринг. Вместе с тем проходило соревнование по скорости в Тайани (Китай) и молодежный чемпионат Европы по скалолазанию, который провели в австрийском городе Имст.

В числе украинцев отличного показателя добился участник молодежной сборной Ярослав Ткач, который на сегодняшний день имеет в своем запасе две бронзовые награды, выигранные на соревнованиях за Кубок мира и на чемпионате Европы. Он соревновался в дисциплине скорость.

Украинская чемпионка Ника Потапова в свою очередь заслужено получила "золото" чемпионата Европы по скалолазанию в номинации трудность. Среди перечня спортсменов Потапова выступает самой титулованной скалолазкой страны и многократным лидером международных и отечественных соревнований.

Стоит отметить, что близкой к тройке лидеров была София Гладкая, которая заняла четвертое место Кубка Европы в скорости. Остальные участники команды не смогли побороть рубеж первой пятерки членов соревнований.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в китайском городе Чунцин состоялся третий этап мирового соревнования по скалолазанию -  Кубка мира по скалолазанию, где украинский спортсмен завоевал бронзовую  медаль.


Поделиться
Читайте также:
 
Решение Совета ЕС о финансовой помощи Украине является высокой оценкой реформ в Украине, - Порошенко Победить в ЧМ-2018 для Испании будет практически невозможно, - Иньеста Нацбанк на среду немного укрепил курс гривны В Ровенской области столкнулось три автомобиля - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив