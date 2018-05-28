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Украинцы стали лидером юношеской баскетбольной Евролиги

Юношеская баскетбольная команда Украины, в состав которой входят игроки 2002 года рождения, одержала верх во втором дивизионе Европейской юношеской лиги среди участников 2001 года рождения. 

Украинцы стали лидером юношеской баскетбольной Евролиги

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Участники соревнования в желто-голубой национальной форме прорвались вперед, обогнав конкурентов из российского баскетбольного "Красноярская" со счетом 67:38.

Также украинским юношам улыбнулась удача во время соперничества с норвежской командой "Сандвик", приведя к результату 77:59 в пользу "желто-синих".

 В частности, эстонской сборной "ТТУ" не удалось преодолеть спортивную команду Украины, что закончилось очками на табло в виде 79:55.

Отмечается, что среди самых результативных участников  украинского коллектива выделяют Германа Мелашич и Александра Ковляра.

Напомним, как сообщал ранее  "УРА-Информ", профессиональная баскетбольная команда "Кавальерс" завоевал победу в решающем матче финала Восточной конференции с "Бостоном".


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