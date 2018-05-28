Украинцы стали лидером юношеской баскетбольной Евролиги

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Участники соревнования в желто-голубой национальной форме прорвались вперед, обогнав конкурентов из российского баскетбольного "Красноярская" со счетом 67:38.

Также украинским юношам улыбнулась удача во время соперничества с норвежской командой "Сандвик", приведя к результату 77:59 в пользу "желто-синих".

В частности, эстонской сборной "ТТУ" не удалось преодолеть спортивную команду Украины, что закончилось очками на табло в виде 79:55.

Отмечается, что среди самых результативных участников украинского коллектива выделяют Германа Мелашич и Александра Ковляра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", профессиональная баскетбольная команда "Кавальерс" завоевал победу в решающем матче финала Восточной конференции с "Бостоном".