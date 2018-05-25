15:28 25.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Во сколько обходится еда в фан-городке на Крещатике? – ФОТО

В рамках финальных матчей мужской и женской Лиги чемпионов на главной улице Украины открыли фан-городок "Фестиваль чемпионов". Какие цены на ходовые продукты и как себя развлекают гости и жители столицы? Об этом передает информационный портал Вечерний Киев.

Во сколько обходится еда в фан-городке на Крещатике? – ФОТО

Как известно, для входа в фан-городок открыты четыре проходных пункта, где проходит только быстрая проверка сумок. Далее открывается свободное фанпространство - от концертной сцены к мини-футбольному полю, а между ними простираются павильоны с играми и зона фудкорта.

Не секрет, что самым ходовым продуктом футбольных фанатов является пиво. Цена естественно европейская – 60 грн за бокал. Также представлены блюда в стиле "фестиваля уличной еды", поэтому каждый найдет что-то себе по вкусу: от грузинских хачапури (60 грн) до тайского мороженого (100 грн).

Кроме того, радуют глаз и красочные фотозоны, которые являются абсолютно бесплатными. В том числе и самая главная, с Кубком Лиги Чемпионов. Сфотографироваться с ним может каждый желающий, кому хватит сил выстоять немалую очередь. Рядом с Кубком стоят охранники, которые отвечают за сохранение футбольной реликвии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украину прибыли иностранные офицеры правоохранительных органов для сотрудничества с украинскими коллегами. Всего отправилось двенадцать офицеров из Великобритании и Испании.


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