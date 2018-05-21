Игроки "Динамо" массово покидают команду, после матча с "Шахтером"

Об этом сообщает издание "Динамомания".

Как отмечается, клуб в статусе свободных агентов покидают Хачериди, Мбокани и Мораес. Их контракты завершаются этим летом, и новые соглашения подписаны не будут.

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что эти футболисты уйдут из команды. По его словам, он не располагает информацией, где игроки продолжат карьеру.

Добавим, Евгений Хачериди выступал в "Динамо" с июля 2009 года, на его счету 237 матчей и 8 голов. Мбокани играл с июля 2013 года. В его копилке 77 матчей и 31 забитый мяч. Бразилец Мораес пришел в киевский клуб летом 2015 года. Он сыграл за "Динамо" 85 матчей и забил 34 мяча.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", легендарный болгарский нападающий "Барселоны" Христо Стоичков рассказал о о традициях украинского футбола. По его мнению, украинское государство подарило Европе трех лучших игроков.