Свитолина одолела россиянку в третьем круге турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге престижного турнира в Риме смогла одолеть российскую спортсменку Дарью Касаткину.
Об этом свидетельствует данные из iSport.uа.
Как отмечается, во втором раунде турнира Свитолина разобралась с хорваткой Петрой Мартич, а Касаткина одолела Даниэль Коллинз. Примечательно, что эти теннисистки встречались трижды, однако все матчи выиграла Свитолина.
Кстати, в четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Мария Саккари - Анжелик Кербер. Украинка является действующей победительницей турнира.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинка и четвертая ракетка мира Элина Свитолина показала лучший результат в игре выиграла четвертьфинала на турнире WTA Premier в Штутгарте.
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