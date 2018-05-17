14:52 17.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина одолела россиянку в третьем круге турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в третьем круге престижного турнира в Риме смогла одолеть российскую спортсменку Дарью Касаткину.

Свитолина одолела россиянку в третьем круге турнира в Риме

Об этом свидетельствует данные из iSport.uа.

Как отмечается, во втором раунде турнира Свитолина разобралась с хорваткой Петрой Мартич, а Касаткина одолела Даниэль Коллинз. Примечательно, что эти теннисистки встречались трижды, однако все матчи выиграла Свитолина.

Кстати, в четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей пары Мария Саккари - Анжелик Кербер. Украинка является действующей победительницей турнира.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинка и четвертая ракетка мира Элина Свитолина показала лучший результат в игре выиграла четвертьфинала на турнире WTA Premier в Штутгарте.


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