Ломаченко нокаутировал венесуэльца Линареса - ФОТО

Таким образом, украинец закрепил за собой все возможные титулы в своей весовой категории. Линарес был последним соперников на пути завоевания титула WBA в легком весе. Ломаченко в первой половине боя "прощупывал" оборону соперника, что частично обернулось легким нокаутом для Василий в 6 раунде. Однако, уже к 7-8 раунду боксер заметил огрехи в скоростных атаках Линареса, чем и не промедлил воспользоваться.

"Борьба была хороша для болельщиков и всех. Это был большой бой",- сказал после боя Ломаченко.

Напомним, что чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан сильнейшим боксером текущего года по версии Boxing Writers Association of America’s.