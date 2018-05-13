10:19 13.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко нокаутировал венесуэльца Линареса - ФОТО

 Украинец Василий Ломаченко победил венесуэльца Хорхе Линареса в 10 раунде, став абсолютным чемпионом в своем дивизионе. Об этом передает 

Ломаченко нокаутировал венесуэльца Линареса - ФОТО

Таким образом, украинец закрепил за собой все возможные титулы в своей весовой категории. Линарес был последним соперников на пути завоевания титула WBA в легком весе. Ломаченко в первой половине боя "прощупывал" оборону соперника, что частично обернулось легким нокаутом для Василий в 6 раунде. Однако, уже к 7-8 раунду боксер заметил огрехи в скоростных атаках Линареса, чем и не промедлил  воспользоваться.

"Борьба была хороша для болельщиков и всех. Это был большой бой",- сказал после боя Ломаченко.

Напомним, что чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко признан сильнейшим боксером текущего года по версии Boxing Writers Association of America’s.


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