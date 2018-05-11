10:54 11.05.2018 | Спорт | НовостиНовости Украины 100193735:labazovych
Василий Ломаченко и Хорхе Линарес провели дуэль взглядов - ВИДЕО
Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Fight Hub TV.
Отметим, что боксеры провели свою первую дуэль взглядов. Однако и это еще не все, ведь спортсмены вскоре увидятся накануне поединка в рамках церемонии взвешивания. Интересно, что первым отвел глаза венесуэлец.
Кстати, еще одна битва взглядов состоится во время церемонии взвешивания.
Стоит напомнить, что поединок Ломаченко и Линареса состоится 12 мая в Нью-Йорке.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Всемирная боксерская ассоциация (WBA) презентовала специальный "суперпояс" для победителя боя между украинцем Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман категорически против проведения боя между Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и Хорхе Линаресом (44-3, 23 КО). Сейчас он всеми силами пытается помешать соответствующему поединку.