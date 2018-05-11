10:54 11.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100193735:labazovych

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес провели дуэль взглядов - ВИДЕО

Чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладатель титула WBA Super в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели последнюю дуэль взглядов в преддверии их поединка.

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес провели дуэль взглядов - ВИДЕО

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале Fight Hub TV.

Отметим, что боксеры провели свою первую дуэль взглядов. Однако и это еще не все, ведь спортсмены вскоре увидятся накануне поединка в рамках церемонии взвешивания. Интересно, что первым отвел глаза венесуэлец.

Кстати, еще одна битва взглядов состоится во время церемонии взвешивания. 

Стоит напомнить, что поединок Ломаченко и Линареса состоится 12 мая в Нью-Йорке. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Всемирная боксерская ассоциация (WBA) презентовала специальный "суперпояс" для победителя боя между украинцем  Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО) из Венесуэлы.


Поделиться
Читайте также:
 
НБУ уточнил порядок организации наличного обращения НБУ выпустил монету, посвященную копанию картошки - ФОТО Евросоюз признал право Израиля на оборону Данилюк сообщил о прогрессе в переговорах с МВФ
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив