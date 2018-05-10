Боксеры Ломаченко и Линарес провели открытую тренировку в центре Нью-Йорка - ВИДЕО

Об этом сообщает Boxing Scene.

Отметим, что ринг был выставлен в Нью-Йорке прямо напротив Madison Square Garden, в котором на большой арене пройдет бой между украинцем и венесуэльцем.

"Я хочу вписать своё имя в историю бокса, а этот бой — необходимая для этого ступенька. Ведь для того, чтобы тебя помнили на века необходимо драться с чемпионами из разных весовых категорий", - сказал Ломаченко.



Кстати, поединок Ломаченко - Линарес станет кульминацией большого боксерского вечера в США и пройдет вечером в субботу, 12 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко утверждает, что на данный момент он находится в своей лучшей форме накануне поединка против Хорхе Линареса.