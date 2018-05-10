11:12 10.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Боксеры Ломаченко и Линарес провели открытую тренировку в центре Нью-Йорка - ВИДЕО

Украинский чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) и чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) провели открытую тренировку.

Боксеры Ломаченко и Линарес провели открытую тренировку в центре Нью-Йорка - ВИДЕО

Об этом сообщает Boxing Scene.

Отметим, что ринг был выставлен в Нью-Йорке прямо напротив Madison Square Garden, в котором на большой арене пройдет бой между украинцем и венесуэльцем.

"Я хочу вписать своё имя в историю бокса, а этот бой — необходимая для этого ступенька. Ведь для того, чтобы тебя помнили на века необходимо драться с чемпионами из разных весовых категорий", - сказал Ломаченко.

Кстати, поединок Ломаченко - Линарес станет кульминацией большого боксерского вечера в США и пройдет вечером в субботу, 12 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко утверждает, что на данный момент он находится в своей лучшей форме накануне поединка против Хорхе Линареса.


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