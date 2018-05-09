10:14 09.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ломаченко лишиться одного титула, после победы над Линаресом

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко, в случае своего успеха в поединке против венесуэльца Хорхе Линареса и завоевания титула WBA в легком весе, должен будет освободить один из поясов.

Ломаченко лишиться одного титула, после победы над Линаресом

Об этом информирует портал BoxingScene.

Как отмечается, WBO даст украинскому боксеру 10 дней с момента боя с Линаресом на то, чтобы определиться с дивизионом, в котором он будет выступать.

Известно, что сам Ломаченко склонен к тому, чтобы выступать в легком весе. В таком случае, он освободит свой титул WBO, который оспорят Масаюки Ито и Кристофер Диас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко утверждает, что на данный момент он находится в своей лучшей форме накануне поединка против Хорхе Линареса.

Сообщается, что в Нью-Йорк Василий отправляется в прекрасной форме и победном настроении. Во время показательной тренировки Ломаченко не будет "красоваться", что называется "на полную", дабы не показывать сопернику свою технику движения и боя.


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