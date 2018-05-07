Украинский женский теннис продолжает прогрессировать в рейтинге WTА

Так, Марта Костюк и Ангелина Калинина поднялись на 1 строчку (133 и 136 места). Их коллега Катарина Завацкая, благодаря выходу в 1/4 финала турнира в Рабате, смогла подняться сразу на 63 позиции, что позволило украинке дебютировать в топ 200 рейтинга (197).

Совсем иные цифры показал рейтинг Катерины Бондаренко и Леси Цуренко, которые опустились на три и одно место соответственно (80 строчка и 39). Первые места WTА продолжают занимать: румынка Симона Халеп - первое место, на втором месте закрепилась Каролин Возняцки, а на третьем – Гарбинье Мугуруса из Испании. В топ-10 спортсменок претендует и украинская теннисистка Элина Свитолина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинки Калинина и Костюк установили новые личные рекорды в рейтинге WTA.