Тренер "Баварии" отправился на заслуженный отдых

Об этом передает официальный сайт УЕФА.

По его словам, последний раз в таком состоянии он находился в 2013 году, когда его подопечные уступили ФК "Боруссия". Хайкенс уже тогда подумывал, чтобы передать дело более молодым тренерам и уйти в консультационный совет клуба, однако руководство команды попросило Юппа последний раз попробовать вывести "Баварию" в финал Лиги чемпионов.

"Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение", - подытожил Юпп.

Напомним, что Хайнкес четыре раза приводил мюнхенский клуб к победе в чемпионатах немецкой Бундеслиги. В свое время он был наставником и тренировал "Боруссию" М, "Айнтрахт" Ф, "Шальке", "Байер", "Атлетик", "Тенерифе", "Бенфику".

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный тренер "Ливерпуля" остался доволен игрой своих подопечных.