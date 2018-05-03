10:38 03.05.2018 | Спорт | Новости
100193007:roman

Тренер "Баварии" отправился на заслуженный отдых

Наставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес не смог пережить унизительное поражение от "ног" мадридского "Реала" о подал прошение об освобождении его с поста главного тренера клуба. 

Тренер

Об этом передает официальный сайт УЕФА.

По его словам, последний раз в таком состоянии он находился в 2013 году, когда его подопечные уступили ФК "Боруссия". Хайкенс уже тогда подумывал, чтобы передать дело более молодым тренерам и уйти в консультационный совет клуба, однако руководство команды попросило Юппа последний раз попробовать вывести "Баварию" в финал Лиги чемпионов.

"Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение", - подытожил Юпп.

Напомним, что Хайнкес четыре раза приводил мюнхенский клуб к победе в чемпионатах немецкой Бундеслиги. В свое время он был наставником и тренировал "Боруссию" М, "Айнтрахт" Ф, "Шальке", "Байер", "Атлетик", "Тенерифе", "Бенфику".

Как сообщалось в "УРА-Информ", главный тренер "Ливерпуля" остался доволен игрой своих подопечных.

 


Поделиться
Читайте также:
 
В Лондоне прогремел мощный взрыв с десятками жертв - ВИДЕО О Дональде Трампе снимут документальный фильм Ни одного из нападавших на Найема суд не взял под стражу Всемирный день свободы печати - история, реалии, действительность
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив