14:42 03.05.2018 | Спорт | Новости
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Президент "Ромы" настаивает на использовании системы видео-повторов во время матчей - ВИДЕО

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта будет настаивать на внедрении системы видео-повторов в матчах Лиги Чемпионов. Об этом передает Football Italia. 

Президент

По его словам, его подопечным не удалось пробиться в финальную стадию турнира из-за того, что арбитры просто не успевали фиксировать все нарушения в динамичном спарринге, а их было немало. Инциденты с Джеко, который не попал в оффсайд, а также Шико, который на 65 минуте откровенно сыграл рукой в мяч, заметили все болельщики, но не судьи.

"Абсолютно ясно, что VAR необходима Лиге чемпионов, чтобы такие вещи больше не случались", - подытожил Паллота.

Напомним, что вчерашний поединок "Ливерпуля" и "Ромы" со счетом 2:4 не помешал Клоппу с его командой получить заветную финальную путевку в Киев. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", немецкий наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал несколько комментариев после матча его команды с итальянской " Ромой".


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