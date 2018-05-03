Президент ФИФА планирует создать футбольный мини-чемпионат мира

Об этом сообщает Reuters.

Инфантино решил продолжить кардинальную реформацию футбола к современности, проведя турнир с проектным названием "Финал восьми".

Эти соревнования могут стать апогеем Лиги Наций на континенте, что есть частью амбициозного плана реформирования всемирного футбола.

В планы главы ФИФА больше не входит Кубок Конфедераций. Конкретно "Финал восьми" должен быть всместо Кубка Конфедераций. Новые соревнования хотят проводить каждые два года по нечетным годам (первый турнир - в октябре/ноябре 2021-го).

Также новый мини-чемпионат мира не будет препятствовать проведению чемпионата Европы, Кубка африканских наций, Копа Америка и отборочных турниров к основному чемпионату мира.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Международная федерация футбольных ассоциаций будт детально расследовать отношении Российского футбольного союза из-за расистских выкриков во время товарищеского матча Россия - Франции.