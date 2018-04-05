13:31 05.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский баскетболист из "Монако" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Сергей Гладырь, профессиональный баскетболис, выступающий за французкий баскетбольный клуб «Монако» и сборную Украины в позиции атакующего защитника, пробился вместе с французкой командой по сумме двух поединков в полуфинал Лиги чемпионов ФИБА

Украинский баскетболист из

Об этом сообщает сайт соревнований.

Во время матча 1/4 финала “монегаски” уступили турецкой команде “Банвиту” 74:75. В первом матче французы победили на выезде — 85:77. В частности, с преимуществом в семь очков борьбу в турнире продолжает именно “Монако”.

В этой игре наследие украинского баскетболиста за 11:15 равно трем очкам.

Стоит указать, что соперника “монегасков” в полуфинале будут определять, когда потянут жребий в следующий раз.

Интересно, что за четверку лучших поборются следующие пары: “Байройт” — “Людвигсбург”, “АЭК” — “Страсбур”, “Пинар Каршияка” — “Мурсия”.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Риге прошел очередной квалификационный матч на Чемпионат мира-2018 по баскетболу.


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