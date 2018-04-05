10:38 05.04.2018 | Спорт | Новости
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"Ливерпуль" выбил из участия фаворитов национального турнира Англии - ФОТО

"Ливерпуль" сумел обыграть "Манчестер Сити" в рамках АПЛ. Об этом передает официальный сайт соревнований. 

В первом тайме обе команды показывали "классический" футбол, никто не хотел рисковать, футболисты контролировали мяч, чередуя процесс с переодическими контратаками по флангам. Первый гол был забит под конец первой половины баталии.

Быстрый выход из обороны в нападение привел к успешной реализации в исполнении Мохаммеда Салаха. Второй мяч реализовали в тандеме Окслейд-Чемберлена. 

Последние взятия ворот Эдерсона пришлось спустя 10 минут, когда Садио Мане в воздушной борьбе выиграл мяч у защитников "Мансити". общий счет встречи - 3:0. Отметим, что "Манчестер Сити" не нанес ни одного удара в створ ворот "Ливерпуля".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Английской Премьер-лиге " Манчестер Сити" задал жару "Эвертону".


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