"Ливерпуль" выбил из участия фаворитов национального турнира Англии - ФОТО

В первом тайме обе команды показывали "классический" футбол, никто не хотел рисковать, футболисты контролировали мяч, чередуя процесс с переодическими контратаками по флангам. Первый гол был забит под конец первой половины баталии.

Быстрый выход из обороны в нападение привел к успешной реализации в исполнении Мохаммеда Салаха. Второй мяч реализовали в тандеме Окслейд-Чемберлена.

Последние взятия ворот Эдерсона пришлось спустя 10 минут, когда Садио Мане в воздушной борьбе выиграл мяч у защитников "Мансити". общий счет встречи - 3:0. Отметим, что "Манчестер Сити" не нанес ни одного удара в створ ворот "Ливерпуля".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Английской Премьер-лиге " Манчестер Сити" задал жару "Эвертону".