Сборная Украины по боксу лидировала в медальном зачете чемпионата Европы

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Как отмечается, в результате поединков украинцам удалось собрать в актив сборной Украины восемь наград. Известно, что среди заслуженных в нелегких боях оказались четыре бронзовые, две серебреные и две золотые медали.

Отметим, что мужчины благодаря пяти завоеванным медалям заняли второе командное место, уступив только России.

Так рекордсменами с золотыми медалями стали Алексей Токарчук в весовой категории до 75 кг и Степан Геркул до 81 кг.

В свою очередь серебро одержали Юлия Демьяненко (48 кг), Сергей Горсков (91 кг). Бронзовые титулы у Евгения Овсянникова (49 кг), Максима Пилипца (69), Дианы Старковой (64 кг) и Наталии Мелешко (69 кг).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", британский боксер Энтони Джошуа отобрал чемпионское звание у новозеландца Джозефа Паркера.Таким образом в руках спортсмена оказались пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе. Энтони пришлось изрядно "попотеть", чтобы завоевать титул.