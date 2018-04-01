12:38 01.04.2018 | Спорт | Новости
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Энтони Джошуа стал хозяином нескольких чемпионских титулов - ВИДЕО

Британский боксер Энтони Джошуа отобрал чемпионское звание у новозеландца Джозефа Паркера. Об этом передает МФБ.

Энтони Джошуа стал хозяином нескольких чемпионских титулов - ВИДЕО

Таким образом в руках спортсмена оказались пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе. Энтони пришлось изрядно "попотеть", чтобы завоевать титул. Поединок двух боксеров продлился все 12 раундов.

Судейская коллегия отдала победу британцу - 119:109, 118:110, 118:110. Теперь Джошуа отравится за своим последним титулом, который находится на поясе Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО). Поединок состоится в начале лета, точная дата будет известна позже, из-за большого ажиотажа фанатов и зрителей, которые в считанные часы могут раскупить все билеты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чемпион мира во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко поделился деталями подготовки накануне поединка с венесуэльским боксером Хорхе Линаресом.


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