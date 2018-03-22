"Манчестер Юнайтед" планирует создать женскую футбольную команду

Отмечается, что в данный момент Манчестер оставался единственным клубом в английской Премьер-лиге без женской команды.

Клуб уже подал заявку в Футбольную ассоциацию Англии на включение в женскую Суперлигу. Планируется, что уже в следующем сезоне команда будет играть во втором дивизионе женской лиги. Местом базирования команды станет Солфрод.

По словам исполнительного директора клуба Эд Вудворда, "Женская команда "Манчестер Юнайтед" должна строиться на тех же принципах, что и мужская, предлагая футболистам своей академии путь на высший уровень футбола внутри клуба.

Добавим, в 2018 году в Киеве состоится финал женской Лиги чемпионов. Местом его проведения будет стадион "Динамо" им. В. Лобановского. Он состоится за два дня до мужского финала, который пройдет на НСК "Олимпийский" 26 мая 2018 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Манчестер Юнайтед" на родном стадионе сумел обыграть "вечного" соперника ФК "Ливерпуль". Победу удалось достичь благодаря великолепной игре Решфорда, который оформил дубль. В первом тайме Лукаку и Де Хеа помогли Решфорду справиться с защитой соперника и открыть счет на табло.