14:51 18.03.2018 | Спорт | Новости
100188859:roman

На Чемпионате мира-2018 в России впервые будут применять практику видеоповторов

Наблюдательный и стратегический орган ФИФА одобрил практику применения видеоповторов футбольными арбитрами. Об этом передает официальный сайт Международной футбольной федерации.

На Чемпионате мира-2018 в России впервые будут применять практику видеоповторов

Глава ФИФА Джанни Инфантино на заседании членов федерации в Колумбии объявил, что использование системы VAR хорошо показало себя в ряде футбольных чемпионатов. 

Теперь техника видеоповторов попробуют применить на Чемпионате мира-2018, который в этом году должен будет проходить в России. Сама система уже давно используется на уровне национальных чемпионатов в Италии и Франции.

Сторонники использование видеоповторов утверждают, что очень многие футбольные нарушения не всегда могут быть замечены судейским "человеческим глазом", но помочь ему в этом могут современные технологии.

Противники нововведения считают, что на видеоповторы будет уходить слишком много времени, и что сам футбол является динамичной игрой, где временные паузы негативно будут влиять на игру самих спортсменов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", видеоповторы могут быть введены в чемпионате Украины.


Поделиться
Читайте также:
 
Под зданием российского консульства в Киеве устроили "парад кандидатов" - ФОТО Под зданием российского консульства в Киеве устроили "парад кандидатов" - ФОТО Польша просит российское руководство покинуть Крымский полуостров Путина пришел поддержать косолапый мишка - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив