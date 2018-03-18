На Чемпионате мира-2018 в России впервые будут применять практику видеоповторов

Глава ФИФА Джанни Инфантино на заседании членов федерации в Колумбии объявил, что использование системы VAR хорошо показало себя в ряде футбольных чемпионатов.

Теперь техника видеоповторов попробуют применить на Чемпионате мира-2018, который в этом году должен будет проходить в России. Сама система уже давно используется на уровне национальных чемпионатов в Италии и Франции.

Сторонники использование видеоповторов утверждают, что очень многие футбольные нарушения не всегда могут быть замечены судейским "человеческим глазом", но помочь ему в этом могут современные технологии.

Противники нововведения считают, что на видеоповторы будет уходить слишком много времени, и что сам футбол является динамичной игрой, где временные паузы негативно будут влиять на игру самих спортсменов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", видеоповторы могут быть введены в чемпионате Украины.