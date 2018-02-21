14:31 21.02.2018 | Спорт | Новости
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Итальянка Годжа выиграла золото Олимпийских игр - ФОТО

Девушка из Италии София Годжа стала олимпийской чемпионкой по горнолыжному спорту в дисциплине скоростной спуск на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Итальянка Годжа выиграла золото Олимпийских игр - ФОТО

Об этом сообщается на сайте соревнований. Как отмечается, итальянка продемонстрировала результат в 1 минуту 39,22 секунды. При этом второе место заняла Рагнхильд Мовинкель (1.39,31) из Норвегии, третье - чемпионка Игр-2010, легендарная американка Линдси Вонн (1.39,69).

Кстати, для Годжи это первое олимпийское золото в карьере, ранее она могла похвастаться лишь бронзовой медалью чемпионата мира в гигантском слаломе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на двенадцатый соревновательный день с участием украинских спортсменов на зимних Олимпийских играх в три часа состоится фигурное катание, короткая программа у женщин. Здесь от Украины заявлена ​​Анна Хниченкова.

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