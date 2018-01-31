13:34 31.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
100185424:nastya

33 атлета будут представлять Украину на Олимпиаде в Пхенчхане

Национальный олимпийский комитет Украины огласил имена 33 атлетов, которые будут представлять нашу страну на ХХІІ зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте ведомства.

33 атлета будут представлять Украину на Олимпиаде в Пхенчхане

Примечательно, что именно такое количество спортсменов выполнили условия квалификационного отбора и вошли в заявку Олимпийской сборной Украины, которую утвердил Международный олимпийский комитет и Оргкомитет Игр-2018.

Наши олимпийцы будут соревноваться в 9 из 15 видов спорта, а именно: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте. Также в сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

С поименным составом национальной Олимпийской сборной команды Украины можно ознакомиться на официальном сайте комитета.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международный олимпийский комитет захлопнул двери перед именитыми российскими спортсменами, не пустив их на Олимпиаду в Пхенчхане. В Москве это решение вызвало негодование, Россия потребовала от МОК объяснений, которых пока не последовало.

Поделиться
Читайте также:
 
Кабинет министров исключил три страны из списка офшоров Агробизнес за 30 января - ВИДЕО В Черновцах едва не повторилась харьковская трагедия - ФОТО Правительство приняло решение уволить Насирова с должности главы ГФС
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив