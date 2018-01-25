Французскую теннисистку заподозрили в применении допинга

Примечательно, что Корне трижды в течение 12-месячного периода не была доступна для допинг-тестирования в заявленном местоположении, как того требуют правила Теннисной антидопинговой программы. В таком случае ей были предъявлены обвинения в нарушении данного правила 11 января.

В сообщении отмечается, что 28-летняя француженка утверждает, что ее объяснения недоступности для тестирования в обозначенном ранее месте не были приняты во внимание.

Корне, занимающая 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, в январе выступала на проходящем в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии, где 19 января проиграла в матче третьего круга.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча в австралийском Плейфорде покинул турнир категории ATP Challenger.